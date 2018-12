Senzatia de "fluturi in stomac" apare atunci cand esti indragostit sau cand treci printr-o situatie care te sperie.

Senzatia este cauzata de legatura dintre stomac si creier. Exista o multime de celule nervoase in stomac care ne influenteaza creierul, mai mult decat ne-am fi asteptat.

Creierul, cu toate sentimentele, gandurile si emotiile, comunica bine cu stomacul, in fiecare moment.

