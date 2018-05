Cele două tipuri de ulei de măsline sunt potrivite pentru utilizări complet diferite. Principala diferenţă între uleiul de măsline şi uleiul de măsline extra virgin este punctul de ardere, adică temperatura la care arde.

Uleiul de măsline extra virgin are o calitate mai bună decât uleiul de măsline obişnuit, deci va fi întotdeauna mai scump. Acesta are un punct de ardere mai mic decât uleiul de măsline, ceea ce înseamnă că va arde mai repede dacă gătiţi la temperaturi ridicate.

Uleiul de măsline obişnuit este mai ieftin şi are un punct de ardere mai mare, ceea ce-l face un ulei de gătit multifuncţional mai bun.

