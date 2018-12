Astfel, pentru 2019, nuanţa corai cu irizaţii aurii (Pantone 16-456) sau Living Coral, a fost aleasă culoarea anului. Reprezentanţii institulului american descriu culoarea drept una care „animă şi este plină de viaţă, cu irizaţii aurii care energizează şi atenuează uşor“. Living Coral simbolizează nevoia de optimism, pasiunile care aduc bucurie şi dorinţa de exprimare jucăuşă, completează reprezentanţii institutului.

View this post on Instagram Introducing the Pantone Color of the Year 2019, PANTONE 16-1546 Living Coral - an animating and life-affirming coral hue with a golden undertone that energizes and enlivens with a softer edge.... citeste mai mult

azi, 12:42 in Life, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in