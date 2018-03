Ziua de 25 martie, a fiecărui an, este cunscută sub numele de Buna Vestire, dar şi de Blagoveştenie sau Ziua Cucului

Este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului, potrivit Crestinortodox.ro.

Buna Vestire este legată de o serie de tradiţii şi obiceiuri specifice, dar cel mai mare păcat în această zi este ca oamenii să se certe între ei.

În Apus, această sărbătoare este numită şi sărbătoarea Zămislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Blagoveştenie sau Ziua Cucului.

citeste mai mult