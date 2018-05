Bibilica este o pasare de marimea unei gaini. Are capul fara pene sau puf si poate fi recunoscuta dupa o proeminenta cornoasa dura pe frunte, deasupra ciocului. Este valorificata pentru oua si carnea alba cu gust fin, textura frageda si suculenta, asemanatoare celei de vanat, precum fazanul.

Carnea de bibilica este slaba, cu un continut de 5% grasime, fiind cea mai slaba dintre toate tipurile de carne de pasare. Are un continut de 78% proteine, nu contine zaharuri naturale sau zaharuri adaugate si are un continut redus de colesterol (75 mg). Carcasa bibilicii este foarte usoara, astfel incat aproximativ 70-75% din greutatea pasarii se poate folosi la gatit.

Bibilicile sunt crescute si...