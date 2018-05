Cariera sa fabuloasă se confundă cu cele mai mari performanţe obţinute de sportul românesc şi a fost una dintre cele mai cunoscute voci din România. Au existat însă şi momente amuzante în comentariile lui Cristian Ţopescu.

Într-un interviu pentru Telekom Sport, fostul mare jurnalist şi-a amintit un astfel de episod. ”La finala Campionatului Masculin de Handbal din 1970, meciul Romania - Republica Democrata Germana, care a avut prelungiri. In regulament erau doua reprize de prelungiri de cate 5 minute, amanunt pe care l-am uitat in focul comentariului si dupa prima repriza de 5 minute am spus "Suntem campioni mondiali!". Echipa noastra avea un gol avantaj.... citeste mai mult

