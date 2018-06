Cardurile, accesorii esentiale de vacanta pentru cei care viziteaza Romania Europenii iubesc sa calatoreasca. In medie, ei merg in vacanta in interiorul tarii sau in afara ei de 10 ori pe an, cehii si slovacii fiind in topul listei, cu 19 calatorii pe an, in timp ce romanii calatoresc de 12 ori pe an.

In 2017, Romania a gazduit aproximativ 8 milioane de turisti internationali. Acestia au cheltuit peste 2,9 miliarde de euro, din care 27% pentru mancare, 25% pentru servicii de cazare si 19% pentru... citeste mai mult