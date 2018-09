„Caravana Tricolorul” va ajunge la Calarasi in data de 30 septembrie

Tineretul National Liberal marcheaza Anul Centenarului prin proiectul „Caravana Tricolorul”. Actiunea se va desfasura

in perioada 18 septembrie - 25 noiembrie.

Anul acesta romanii sarbatoresc 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv prin efortul admirabil al unei generatii de oameni politici extraordinari, adevarate modele de urmat. Printre acestia s-au numarat liderii liberali in frunte cu Ion I.C. Bratianu, personalitate politica incontestabila,... citeste mai mult