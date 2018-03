„Caravana Gutenberg” ajunge la Braila

Toti cei interesati de studierea limbii germane, indiferent de nivel sau varsta, sunt asteptati la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati" Braila vineri, 16 martie, ora 15.00, la un work-shop interactiv de limba germana sustinut de o delegatie de studenti ai Universitatii „Babes-Bolyai" din Cluj.

Intalnirea are loc in cadrul Proiectului Gutenberg, care este la ora actuala cel mai mare proiect germanofon din Romania. „Caravana Gutenberg" se organizeaza in perioada martie – aprilie 2018 si consta... citeste mai mult