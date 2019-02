Concertul-spectacol al celei de a XV-a ediții a Premiilor Muzicale Radio România are loc luni, 24 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Radio. Radioul public răsplătește astfel, an de an, performanțele deosebite ale muzicii românești pop, pop-dance, folk...

Amosnews, 23 Aprilie 2017