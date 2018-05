Pentru al şaselea an consecutiv, „Caravana Filmului Românesc” își continuă programul de prezentare a filmelor românești clasice și contemporane, primul popas din acest an fiind făcut în cadrul MayFest.

Festivalul MayFest, aflat la prima ediție, are loc în comuna brașoveană Cristian, în perioada 4 – 6 mai 2018.

La invitaţia organizatorilor MayFest, „Caravana filmului românesc – Cartea şi filmul” va prezenta o serie de filme istorice de impact emoțional, având în vedere evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri.

Filmele alese surprind momente cruciale din istoria țării noastre: Primul Război Mondial şi... citeste mai mult

acum 43 min. in Eveniment, Vizualizari: 80 , Sursa: Brasovul tau in