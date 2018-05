„Caravana filmului romanesc Cartea si filmul” a ajuns la Calarasi

Primaria Municipiului Calarasi, impreuna cu Asociatia CineCultura, invita spectatorii de toate varstele la o noua serie de filme ce vor fi prezentate in cadrul „Caravanei filmului romanesc – Cartea si filmul”. Proiectiile vor avea loc, zilele acestea, pana pe 18 mai, la Sala CINEMA 2D/3D a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi.

Incepand de anul acesta, „Caravana filmului romanesc” si-a diversificat portofoliul prin includerea in program a unor filme de animatie realizate de cunoscuti regizori precum: Ion Popescu Gopo, Victor Antonescu, Calin Cazan, Luminita Cazacu, Constantin Paun etc. Filmele de animatie care au incantat generatii intregi pot fi vazute acum si de catre... citeste mai mult