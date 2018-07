Caravana «Fii pregãtit!» ajunge sâmbãtã, 14 iulie, în orasul Vaslui, urmând sã fie amplasatã în fata Sãlii Sporturilor, lângã stadion, iar duminicã, 15 iulie, în orasul Husi, unde va stationa în Piata Tricolorului.

In ambele zile, in intervalul orar 10.00 – 18.00, personalul ISU Vaslui va organiza cursuri de pregãtire a populatiei pentru acordarea de prim ajutor in situatii de urgentã. Cursurile oferite vor include prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta Romania – cutremure, inundatii, incendii – si modul in care populatia se poate pregãti pentru a le face fatã. Centrul mobil are o... citeste mai mult