Carasenii continua sa lucreze la negru

"Ne-am intalnit joi cu Valérie Trierweiler, am discutat. Valérie mi-a prezentat optiunea sa de a ramane jurnalista, de a lucra, de a continua sa isi faca meseria, iar noi am hotarat sa o sustinem in alegerea sa", a declarat Olivier Royant....

Ziarul de Iasi, 4 Iunie 2012