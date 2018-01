Caras-Severin: Un batran pacalit ca s-au schimbat banii a ramas fara 13.800 lei si zece galbeni Un batran in varsta de 79 de ani din municipiul Caransebes a fost pacalit de un hot ca s-au schimbat banii si a ramas fara aproape 14 mii lei si zece galbeni.

Social Batranul a sunat joia trecuta la 112 si a anuntat ca un necunoscut i-a sustras o suma mare de bani din locuinta. Politistii s-au deplasat la fata locului iar in urma cercetarilor efectuate au stabilit ca, in aceeasi zi, batranul a fost abordat pe o strada din apropierea locuintei sale de un barbat necunoscut.

Intrand in discutie cu acesta, batranul i-a spus ca are nevoie de un instalator intrucat are... citeste mai mult

azi, 13:28 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in