Caransebesul, egal amical cu Topolovatu Mare

„A fost un test extrem de util pentru noi, cu atât mai mult cu cât în perioada premergătoare începerii campionatului nu am reuşit să facem niciun meci de verificare. Sunt mulţumit de joc, de atitudinea jucătorilor, a fost o partidă spectaculoasă, bună, în care noi am avut foarte multe ratări”, a declarat antrenorul caransebeşean Ion Bica.

Viitorul Caransebeş a evoluat în formula: C. Birăescu, B. Gulea, C. Arnăut, A. Megheleş, G. Negrei, I. Drăgoi, L. Rotea, Al. Nicola, C. Nicoară, D. Frenţ şi C. Negoescu; au mai intrat pe parcursul