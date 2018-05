Luni, 07 Mai, 17:18

A fost un sfârșit de săptămână încins în mondialul de motociclism viteză. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa și Andrea Dovizioso au fost implicați într-un incident de cursă, cum a fost catalogat de directorii de cursă (detalii aici).

When things go wrong...

THAT moment from the #SpanishGP pic.twitter.com/fgHTPOpxpZ

Fiecare dintre cei 3 piloți și-a spus punctul de vedere în legătura cu cele întâmplate la Jerez și niciunul nu se consideră vinovat. Spre deosebire de Marc Marquez și Valentino Rossi, protagoniști ai mai multor momente delicate în ultimii...

