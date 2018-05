ShareUn bărbat de 68 ani din Urişor s-a angajat neregulamentar în traversarea DN1C şi a fost accidentat mortal de un autoturism. In 26.04.2011, ora 10.05, C. Petru de 68 ani, din loc. Urisor, angajandu-se in traversarea strazii prin loc nemarcat si...

Napoca News, 28 Aprilie 2011