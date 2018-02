Caragiale – la ceas de amintire!

Recunosc, nu am zăbovit prea mult asupra duiosului regret cotidian: o, de-ar veni Caragiale, ar avea ce scrie! Am căutat să-mi explic, în fuga vremii, ce ar face Maestrul printre noi, dar nu am ajuns la o părere care să-mi trezească interesul. E...

Graiul Maramuresului, 27 Iunie 2011