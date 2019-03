”Capturi” impresionante de permise de conducere si certificate de inmatriculare facute de politistii braileni

In perioada 18 – 24 martie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila au actionat pe arterele rutiere din municipiu si judet pentru combaterea producerii accidentelor rutiere grave, precum si pentru constatarea de contraventii si infractiuni rutiere.

In urma activitatilor, au fost constatate 562 de abateri la regimul rutier si au fost retinute in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce 28 de permise de conducere auto.

De asemenea, pentru neregulile constatate la autovehicule, politistii au retras 12 certificate de inmatriculare.

Un exemplu in acest caz: In cursul zilei de ieri, la ora... citeste mai mult

acum 25 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Info Braila in