Captain Marvel - 3D

Perioada : 8 - 14 martie

Ora: 17,00 si 20

11 martie

Ora: 20,00

• Regia: Anna Boden, Ryan Fleck

• Cu: Samuel L. Jackson, Jude Law

• Gen film: Actiune, Fantastic, SF

• Rating: Ap12

• Durata: 128 minute

• Premiera in Romania: 08.03.2019

In urma unui accident distrugator Carol Danvers preia structura genetica a iubitului ei Captain Marvell.

Colaboratoare a Razbunatorilor si a Gardienilor galaxiei in cartile de benzi desenate, Carol Danvers va fi in stare sa-l urmareasca pana la capatul Universului pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a provocat accidentul.

