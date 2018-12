Sportiva Corina Căprioriu, care a revenit asupra deciziei de retragere la începutul acestui an, a declarat că are încredere că va câştiga o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo deoarece atunci când „munceşti şi eşti perseverent orice e posibil”.

„Eu m-am întors anul acesta, iar prima parte a fost destul de dificilă pentru că am început cu o accidentare. Am fost după aceea la competiţii, dar am acumulat ceva oboseală şi am zis în cele din urmă să revin în 2019. Pe mine mă interesează să mă calific la Jocurile Olimpice. Îmi doresc foarte, foarte mult... citeste mai mult

