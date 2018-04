Parlamentarii PSD Arad și-au manifestat interesul, în ultimul an și jumătate, pentru a găsi so­luții concrete de rezolvare a pro­blemei Aeroportului Arad, aflat de o bună perioadă de timp în moarte clinică. În urma discuțiilor cu mai multe companii românești și străine, a apărut o variantă concretă, o companie româ­neas­că, care ar dori să aducă la Arad curse, București și Viena fiind printre destinațiile propuse.

„Alături de colegii mei, sena­torul Mihai Fifor și deputații Florin Tripa și Adrian Todor, am avut mai multe discuții, cu mai mulți operatori, pentru a găsi soluții la rezolvarea... citeste mai mult

acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Glasul Aradului in