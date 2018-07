Campioana CFR Cluj a înregistrat doar o remiză în primul meci al noului sezon al Ligii 1 Betano, 1-1, contra celor de la FC Botoşani.

"Am fi meritat victoria, dar am avut ocazii pe care le-am irosit. Ei au avut o ocazie şi au dat un gol. Echipa nu a început bine repriza a doua, am jucat moale, am dormit şi totul se plăteşte. Nu a fost ce a cerut 'Mister', trebuia să jucăm cu pressing, să închidem meciul. Trebuie să ne odihnim, pentru că nu avem mult timp până marţi, la meciul cu Malmo.

Nu cred că echipa s-a gândit la meciul cu Malmo. Suntem campioana României, toţi vor juca cu o motivaţie în... citeste mai mult

