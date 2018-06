Autoritățile indiene au interzis timp de două zile orice activitate în construcții pentru că aerul a devenit irespirabil. Nivelul de poluare a depășit orice cotă de alertă.

Un nor de praf stă de câteva zile deasupra capitalei indiene. Cerul pare înnorat, iar aerul este de nerespirat din cauza smogului.

Agenția națională pentru calitatea aerului a clasificat situația drept severă, cea mai gravă categorie.

Nu e prima oară când capitala indiană se confruntă cu așa ceva.

În ultima decadă, practic... citeste mai mult

