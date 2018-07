Mijlocaşul croat Ivan Perisic, omul meciului din semifinala cu Anglia (2-1), de la Cupa Mondială de fotbal 2018, a lăudat prestaţia echipei sale şi importanţa acestei victorii pentru o ţară mică aşa cum este Croaţia.

„A fost un meci foarte dificil, dar ştiam cât este de importantă victoria din această semifinală pentru o ţară mică cum este Croaţia. Am debutat încet, dar am arătat caracter. Primul meu gol a fost important, pentru că am înscris într-un moment cheie, în timp ce atacam. Identitatea marcatorului nu mai este... citeste mai mult

