Cantonament cu antrenori de top la Loga Dance School

In data de 9-10 martie 2019, Loga Dance School a organizat un nou cantonament intens de doua zile, cu antrenori de TOP.

Sotii Marton & Katalin SOMODI, din Targu Mures, au o experienta de peste 20 de ani in lumea dansului, au crescut prima pereche de Campioni MONDIALI ai Romaniei la sectiunea Latino in categoria de varsta tineret. Csanad Fodor-Kiss si Reka, de asemenea sportivii sotilor SOMODI, pentru al doilea an consecutiv au fost Campioni Nationali la categoria Standard, reprezentand Ungaria.

Perechea Eliska LENCESOVA & Radovan KURINEC din Slovacia in luna februarie au obtinut titlul de vicecampioni la dansurile Latino, reprezentand SLOVACIA.

25 de sportivi de la... citeste mai mult