Mirajul atator generatii, mai vechi sau mai noi… Fara sa fi cerut, fara sa fi dorit, in mod cu totul surprinzator am fost printre cei “zece negrii mititei sau maricei” care au plecat in America. Destul de neentuziasmata, am trecut de masurile de...

Gazeta de Cluj, 24 Mai 2011