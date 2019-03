Cântărețul american R. Kelly s-a confruntat în ultima perioadă cu numeroase acuzații de abuz sexual făcute de patru femei, dintre care trei minore.

Autorul cunoscutei piese „I believe I can fly” a spus că tot ceea ce s-a spus despre el pe acest subiect sunt doar „zvonuri”.

Artistul de 52 de ani ar putea primi o pedeapsă între trei și șapte ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

"Nu este adevărat. Indiferent dacă sunt zvonuri vechi, zvonuri noi, zvonuri viitoare, nu este adevărat", a spus R. Kelly, potrivit nbcnews.

Artistul a mai spus că "Voi spune ceva: oamenii se întorc la trecutul meu, ok? Asta fac, se întorc la trecutul meu şi... citeste mai mult

