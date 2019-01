Regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947) s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al regelui Carol al II-lea (1930-1940) și al reginei Elena, principesă a Greciei. Ceremonia de conferire a distincției ”The Freedom of the City of London”,...

Napoca News, 25 Octombrie 2017