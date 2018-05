Cantaretul Alexandru Jula, in stare grava in spital Starea de sanatate a cunoscutului cantautor Alexandru Jula s-a agravat in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral.

