Canopy preia agenția de performance marketing Edge de la 2Performant

Canopy, una dintre cele mai mari agenții românești de marketing online cu focus pe Pay Per Click, achiziționează agenția Edge de la 2Performant, liderul pieței autohtone de marketing afiliat. Prin această tranzacție, Canopy devine prima agenție Pay Per Click din România care integrează o companie similară, consolidându-și astfel poziția de lider.

Achiziția, care va fi finalizată în ultimul trimestru al acestui an, implică preluarea brandului Edge și integrarea portofoliului de clienți al agenției de performance marketing lansate în 2016. Printre brandurile care vor intra în portofoliul Canopy se numără Provident, FruFru, Arsis și Continental... citeste mai mult

