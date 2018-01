Cand vor disparea barbatii?

Cromozomul Y, care contine gena SRY responsabila de dezvoltarea caracteristicilor sexuale la barbati, va disparea peste 4,5 milioane de ani, scrie geneticianul britanic Darren Griffin, de la University of Kent, intr-un articol publicat in Science Alert.



Omul de stiinta noteaza, printre altele, marele neajuns, unul fundamental, al acestui cromozon. Anume faptul ca, spre deosebire de alte grupuri de gene, el nu are pereche, regasindu-se intr-un singur exemplar.

De aceea, cromozomul Y nu se supune recombinarii genetice, care se intampla la fiecare noua generatie si conduce la lichidarea