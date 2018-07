Cand vom putea vorbi, cu adevarat, despre inteligenta artificiala? In 1950, Alan Turing, un matematician britanic faimos pentru decriptarea cifrului Enigma folosit de nazisti in al doilea razboi mondial, a prezis urmatorul lucru: in cel mult 100 de ani, calculatorul va evolua atat de mult incat vom putea vorbi cu adevarat despre inteligenta artificiala. Practic, computerul va deveni atunci un “individ” cu care vom putea comunica exact ca si cu o persoana reala.

Ca sa stim mai exact cand vom atinge acest punct, Turing a imaginat un test simplu, bazat tocmai pe aceste abilitati de... citeste mai mult

acum 26 min. in IT&C, Vizualizari: 23 , Sursa: Manager in