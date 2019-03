Cu o excepție pe care am observat-o, băncile românești nu obișnuiesc să inscripționeze IBAN-urile pe carduri. Iar la banca-excepție pe care am adus-o în discuție, nu toate cardurile îl conțin, tocmai cele premium nu-l au.

Mai mult, instituția financiară care are obiceiul să înscrie IBAN-ul pe cardul de debit nu se plasează în primele două, în condițiile în care băncile cu cât au o cantitate mai mare de lichiditate pe care o antrenează, cu atât e mai folositor pentru client să afle rapid IBAN-ul, fără să mai fie nevoie să sune la call center și să stea într-o formă sau alta “la... citeste mai mult

acum 26 min. in Editoriale, Vizualizari: 7 , Sursa: Jurnalul National in