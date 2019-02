Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că proiectul ordonanţei de urgenţă privind majorarea alocaţiilor pentru copii va intra în şedinţa de guvern de marţi, în măsura în care va obţine toate avizele de la ministere şi a adăugat că textul proiectului de act normativ prevede mărirea de la 1 martie, transmite Agerpres.ro "Aşa cum am promis, vineri am redactat împreună cu colegii din minister ordonanţa de urgenţă, am convocat dimineaţă grupul de dialog social, am trimis ordonanţa către Consiliul Economic... citeste mai mult