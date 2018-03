Cand va adopta Romania moneda euro? Sa fim platiti in euro. Toate magazinele sa aiba preturi afisate in euro. Sa mergem la piata din cartier si sa achitam cu euro, aceiasi euro folositi in Germania, Franta, Olanda. Sa ne facem toate calculele in euro. E un scenariu frumos si care ne-ar da un foarte puternic sentiment de integrare europeana. Dar cat de aproape suntem de transformarea acestui scenariu in realitate?

Romania se pregateste pentru adoptarea monedei euro inca din 2005, de dinainte de a deveni membru al Uniunii Europene (la 1 ianuarie 2007). Se pregateste, dar avanseaza greu, deoarece adoptarea monedei euro este o chestiune... citeste mai mult