PSD este încă o forţă! Oricât am încerca să minimalizăm ceea ce s-a întâmplat sâmbătă seara în capitală, oricât am critica, oricât i-am ironiza sau compătimi, oamenii aceia din piaţă au fost şi sunt o forţă. Forţa care l-a adus pe Liviu Dragnea şi infractorii lui la putere. Forţa care-i permite să se bată cu cărămida în piept şi să rânjească provocator pe sub mustanţă: „Noi am câştigat alegerile! Statul paralel trebuie să ştie că suntem foarte mulţi, că suntem voinţa populară exprimată de lege şi constituţie”.

