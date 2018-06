Sambãtã, 9 iunie, la ora 1.39, politisti din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Drumul Judetean 246, pe raza localitãtii Tãcuta, au oprit pentru control un autoturism inmatriculat in Germania, condus de un bãrbat in varstã de 23 de ani, din localitatea Tãcuta. Cu ocazia verificãrilor efectuate in cauzã s-a constatat cã bãrbatul avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de ßconducerea unui... citeste mai mult