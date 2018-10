Aproape 40.000 de tineri români studiază acum în străinătate, iar numărul lor creşte de la an la an, arată un studiu efectuat de o companie de consultanţă educaţională ce reprezintă peste 500 de instituţii de învăţământ de top din întreaga lume. Un studiu complex, care atrage atenţia şi asupra a două aspecte ce ar trebui să ne îngrijoreze: unu - pleacă elitele, doi - cel mult 500 dintre studenţii plecaţi într-un an se mai întorc acasă.

De ce aleg tinerii aceştia să studieze în străinătate? Fiţe, mofturi, copii de... citeste mai mult