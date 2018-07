Cand seful acorda atentie angajatilor, afacerea merge aproape de la sine A conduce o firma nu inseamna numai a dezvolta produse si servicii. Multi intreprinzatori fac o mare greseala concentrandu-se asupra vanzarilor si pierzand factorul uman din vedere, factor de care, la urma urmei, depinde in mod esential succesul in afaceri. Va prezentam in continuare cateva recomandari legate de relatia dintre intreprinzator si angajatii sai, invitandu-va sa reflectati asupra posibilitatilor de le pune in aplicare in firma dvs.

Ca sa conduceti eficient oamenii, trebuie sa stiti ce isi doresc acestia. Este gresit sa credeti ca unui angajat ii pasa numai de bani. El cauta de fapt mult mai... citeste mai mult