Chiar dacă Microsoft a lansat Xbox One X de mai puţin de jumătate de an, aceasta este, totuşi, o consolă de generaţie mijlocie, adică nu prezintă un salt spre o altă gamă, în adevăratul sens al cuvântului. Primele verisuni de PlayStation 4 şi Xbox One au fost lansate la finalul anului 2013, asta însemnând că ne apropiem cu paşi repezi de o nouă schimbare.

Conform specialiştilor financiari, ne putem aştepta la lansarea lui PlayStation 5 undeva la mijlocul anului 2020, asta în cel mai fericit caz. Mai multe surse din piaţă au declarat pentru publicaţia Kotaku că lansarea mult... citeste mai mult

