Cand scad facturile la energie dupa ce am fost furati ani de zile? De curand, o veste soc a lovit Romania. De ani de zile, facturile la energie electrica au fost umflate ani la rand, in urma unor intelegeri intre companiile de profil. ANRE isi doreste sa regleze situatia, si anunta ca facturile vor scadea in curand.

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca inca nu a primit decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia desfasurata cu privire la incalcari ale legislatiei in domeniul concurentei de catre operatori... citeste mai mult