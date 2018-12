În mod normal, în religia ortodoxă este interzisă oficierea de căsătorii în zilele şi perioadele de post, însă există şi excepţii de la regulă, când numai episcopul oferă o dispensă.

Este vorba de o binecuvântare de a săvârşi acea nuntă, explică preotul.

Când nu se fac nunţi în 2019 In toate zilele de post de peste an.

In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora

In saptamana lasatului sec de carne (3 martie – 09 martie)

In Postul Sfintelor Pasti (10 martie – 28 aprilie)

In Saptamana... citeste mai mult