Cand nu ai permis si mai esti si beat, ajungi cu masina ……in gard

La data de 4 decembrie , politistii i-au depistat, pe raza judetului, pe doi braileni ce au savarsit infractiuni la regimul rutier.

In cursul zilei de ieri, ora 14:30, un brailean, in varsta de 42 de ani, din comuna Gradistea , in timp ce conducea o autoutilitara pe raza satului Ibrianu, a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un gard.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, soferul a fost testat cu aparatul... citeste mai mult

acum 47 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Info Braila in