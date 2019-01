Un barbat era convins ca are casnicia perfecta. Nici nu stia cat de mult greseste pana in ziua in care o pana de curent de la birou l-a trimis mai repede acasa. Barbatul si sotia lui erau iubiti inca din liceu. Sotul spune ca la varsta de 40 de ani...

Buna ziua Iasi, 4 Martie 2017