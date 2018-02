În acest an, Paştele ortodox pică pe 8 aprilie, iar Postul Mare are loc în perioada 19 februarie - 7 aprilie.

Duminică, pe 11 februarie, se lasă sec de carne, iar duminică, 18 februarie, este lasatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti.

Tinand seamana ca Postul Mare aduce aminte de postul celor 40 de zile tinute de Mantuitor inainte de inceperea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit si Paresimi. In primele secole se obisnuia sa se posteasca doar in Vinerea Patimilor, sau doar doua zile inainte de Pasti sau o saptamana.

La sfarsitul celui de-al... citeste mai mult

