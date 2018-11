CÂND ÎNCEPE BLACK FRIDAY 2018. Black Friday va începe pe 16 noiembrie la eMAG.

CÂND ÎNCEPE BLACK FRIDAY 2018. Printre produsele care vor fi la preţuri de Black Friday sunt televizoare, telefoane, laptopuri, fashion şi articole sportive, până la electrocasnice, accesorii pentru casă şi grădină, produse de îngrijire personală, mobilă, jucării şi anvelope.

CÂND ÎNCEPE BLACK FRIDAY 2018. eMAG estimează pentru acest an, de Black Friday, vânzări de 400 milioane lei, printre ofertele din acest an regăsindu-se lingouri din aur, un BMWi8, pachete de servicii medicale pentru naşteri etc, conform datelor prezentate joi de Iulian Stanciu, CEO al companiei.

