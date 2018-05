Atunci când avem o durere de burtă sau o tulburare de tranzit intestinal, nu ne gândim că poate fi ceva serios. Uneori, însă, aceste simptome pot anunţa boli grave şi este important să ştim să facem diferenţa. Adriana, 40 de ani, din Bucureşti, a fost diagnosticată în decembrie 2016 cu cancer colorectal. „Înainte de diagnostic am avut cam jumătate de an tulburări de tranzit intestinal: constipaţie alternând cu diaree. Nu m-am gândit că ar putea fi ceva grav. Am dat vina pe alimentaţie, pe stres,... citeste mai mult

azi, 17:37 in Sanatate, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in