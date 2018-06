Veşte surprinzătoare la FC Botoşani. Cornel Şfaiţer a decis să se retragă de la club după o perioadă în care relaţia cu Valeriu Iftime nu a mai fost una foarte bună. Fostul preşedinte al grupării din Liga 1 a fost prezent astăzi la reunirea lotului, le-a transmis jucătorilor decizia pe care a luat-o, după care a făcut anunţul oficial într-o conferinţă de presă.

„Am analizat foarte bine ceea ce am făcut în fotbalul botoşănean de 21 de ani. Am luat decizia de a face pasul în spate în ceea ce înseamnă implicarea mea în fotbalul botoşănean. Am fost foarte implicat, am avut o pasiune extraordinară pentru fotbal. În perioada în care eram la liceu, visam să... citeste mai mult